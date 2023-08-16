Мойзес Кайседо решил, с каким номером на спине будет выступать за Челси.

Эквадорский полузащитник выбрал себе футболку с номером 25, сообщает официальный сайт "синих".

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Последним обладателем этих чисел в Челси был Джанфранко Дзола 20 лет назад. Кайседо попросил разрешения легендарного итальянца, прежде чем взять номер. "Привет, Мойзес! Спасибо за сообщение. Надеюсь, он принесет тебе столько же наслаждения, сколько и мне. Удачи", – любезно ответил Дзола.

Напомним, Челси заплатил Брайтону за Кайседо 115 млн фунтов, что является рекордом в истории АПЛ.

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