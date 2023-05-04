Болельщики ПСЖ не сдаются в своей борьбе за любимый клуб.

Скандал из Лео Месси стал последней каплей в чаше терпения ультаса парижан. Они не могут более спокойно наблюдать, как их любимый клуб выполняет все прихоти звездных футболистов, и перешли к активным действиям.

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После того как фанаты устроили протесты у штаб-квартиры ПСЖ, ультрас решил, что этого мало. Болельщики отправились к дому Неймара, где продолжили призывать его покинуть клуб. Бразилец выложил фото в инстаграмм с подтверждением, что фанаты действительно находились возле его виллы.

Напомним, что ультрас ПСЖ требует, чтобы в клубе произошли перемены. В первую очередь, они хотят, чтобы Неймар и Месси покинули столицу Франции. Также фанаты просят уйти в отставку президента парижан Нассера Аль-Хелаифи.

PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

“Ils viennent de quitter la porte de ma maison ”



Neymar affirme sur Instagram que des "supporters" parisiens sont venus jusqu’à chez lui pour poursuivre leurs contestations pic.twitter.com/ZmPU104JAf — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

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