Неймар оказался в заложниках: ультрас ПСЖ оцепили дом бразильца и выдвинули ультиматум
Болельщики ПСЖ не сдаются в своей борьбе за любимый клуб.
Скандал из Лео Месси стал последней каплей в чаше терпения ультаса парижан. Они не могут более спокойно наблюдать, как их любимый клуб выполняет все прихоти звездных футболистов, и перешли к активным действиям.
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После того как фанаты устроили протесты у штаб-квартиры ПСЖ, ультрас решил, что этого мало. Болельщики отправились к дому Неймара, где продолжили призывать его покинуть клуб. Бразилец выложил фото в инстаграмм с подтверждением, что фанаты действительно находились возле его виллы.
Напомним, что ультрас ПСЖ требует, чтобы в клубе произошли перемены. В первую очередь, они хотят, чтобы Неймар и Месси покинули столицу Франции. Также фанаты просят уйти в отставку президента парижан Нассера Аль-Хелаифи.
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