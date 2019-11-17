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ПСЖ определился с трансферной целью на случай ухода Неймара

16:07 99 Читати українською
ПСЖ определился с трансферной целью на случай ухода Неймара
Джейдон Санчо / ESPN

Французский ПСЖ допускает, что звездный нападающий команды Неймар может перейти в другой клуб.

Парижане уже начали рассматривать варианты потенциальной замены бразильца. Приоритетной целью клуба в случае ухода Неймара будет английский вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, информирует The Mirror. ПСЖ будет готов превзойти финансовое предложение от любого другого претендента на 19-летнего игрока.

Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

Напомним, что руководство Боруссии Д уже намекало на возможный переход Санчо в другой клуб. В услугах молодого англичанина заинтересованы МЮ и Реал.

В текущем сезоне Санчо сыграл за Боруссию 14 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 100 миллионов евро.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Франция Джейдон Санчо Джейдон Санчо Неймар Неймар
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