ПСЖ визначився з трансферною ціллю на випадок відходу Неймара

Французький ПСЖ допускає, що зірковий нападник команди Неймар може перейти в інший клуб.

Парижани вже почали розглядати варіанти потенційної заміни бразильця. Пріоритетною ціллю клубу у випадку відходу Неймара буде англійський вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо, інформує The Mirror. ПСЖ буде готовий перевершити фінансову пропозицію від будь-якого іншого претендента на 19-річного гравця.

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Нагадаємо, що керівництво Борусії Д вже натякало на можливий перехід Санчо в інший клуб. У послугах молодого англійця зацікавлені МЮ та Реал.

В поточному сезоні Санчо зіграв за Борусію 14 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 100 мільйонів євро.

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