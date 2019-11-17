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ПСЖ визначився з трансферною ціллю на випадок відходу Неймара

16:03 295 Читать на русском
ПСЖ визначився з трансферною ціллю на випадок відходу Неймара
Джейдон Санчо / ESPN

Французький ПСЖ допускає, що зірковий нападник команди Неймар може перейти в інший клуб.

Парижани вже почали розглядати варіанти потенційної заміни бразильця. Пріоритетною ціллю клубу у випадку відходу Неймара буде англійський вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо, інформує The Mirror. ПСЖ буде готовий перевершити фінансову пропозицію від будь-якого іншого претендента на 19-річного гравця.

Санчо незабаром перейде в інший клуб, – генеральний директор Борусії

Нагадаємо, що керівництво Борусії Д вже натякало на можливий перехід Санчо в інший клуб. У послугах молодого англійця зацікавлені МЮ та Реал.

В поточному сезоні Санчо зіграв за Борусію 14 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 100 мільйонів євро.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ Франція Джейдон Санчо Джейдон Санчо Неймар Неймар
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