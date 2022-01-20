Представители ПСЖ контактируют с Полем Погба, и у французского гранда пока есть наибольшие шансы усилиться 28-летним полузащитником, сообщает журналист Андриен Гренье в Twitter.

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Также услугами Поля активно интересуются Реал и Ювентус, но парижане сейчас ближе к своей трансферной цели. Действующий контракт звездного полузащитника с Манчестером Юнайтед рассчитан до лета, и игрок не намерен продолжать сотрудничество с манкунианцами.

Из-за травм Погба в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей.

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