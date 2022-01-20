ПСЖ опережает Реал в гонке за Погба
18:23 - Читати українською
Полузащитник Поль Погба, вероятнее всего, проводит свой последний сезон за Манчестер Юнайтед.
Представители ПСЖ контактируют с Полем Погба, и у французского гранда пока есть наибольшие шансы усилиться 28-летним полузащитником, сообщает журналист Андриен Гренье в Twitter.
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Также услугами Поля активно интересуются Реал и Ювентус, но парижане сейчас ближе к своей трансферной цели. Действующий контракт звездного полузащитника с Манчестером Юнайтед рассчитан до лета, и игрок не намерен продолжать сотрудничество с манкунианцами.
Из-за травм Погба в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей.
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