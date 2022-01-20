ПСЖ випереджає Реал у перегонах за Погба
18:18 - Читать на русском
Півзахисник Поль Погба, найімовірніше, проводить свій останній сезон за Манчестер Юнайтед.
Представники ПСЖ контактують з Полем Погба, і французький гранд поки має найбільші шанси підсилитись 28-річним півзахисником, повідомляє журналіст Андрієн Греньє у Twitter.
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Також послугами Поля активно цікавляться Реал та Ювентус, але парижани наразі найближчі до своєї трансферної цілі. Чинний контракт зіркового півзахисника з Манчестер Юнайтед розрахований до літа, і гравець не має наміру продовжувати співпрацю з манкуніанцями.
Через травми Погба у нинішньому сезоні провів лише 13 матчів.
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