"Красные дьяволы" уже смирились, что летом чемпиона мира придется отпускать бесплатно, сообщает Daily Star.

Манчестер Юнайтед якобы предложил Погба рекордную зарплату – менеджер француза все опровергает

Погба давно грезил выступлениями на Сантьяго Бернабеу, но Реал не был готов платить большие деньги за хавбека. Теперь "сливочным" нужно лишь договориться по зарплате хавбека и выплатить подписной бонус. Манчестер Юнайтед не будет "мариновать" звезду на скамье запасных до конца сезона. Ральф Рангник планирует предоставить Погба достаточно игрового времени, чтобы тот достойно показал себя перед потенциальными работодателями.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей и отличился 7 ассистами, но еще в ноябре получил тяжелую травму бедра. Летом 2016 года МЮ приобрел Погба у Ювентуса за 105 млн евро.

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