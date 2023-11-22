ПСЖ решил воспользоваться опцией права выкупа у Бенфики прав на арендованного форварда Гонсалу Рамуша. Об этом парижский клуб огласил на своём официальном сайте.

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Официальный источник не приводит никаких цифр, вместо него это делает пресса. Согласно TNT Sports, ПСЖ заплатит Бенфике 65 млн евро и подпишет с игроком контракт до лета 2028 года.

На счету 22-летнего португальского нападающего всего лишь 2 мяча в 15 матчах за парижан со старта этого сезона во всех турнирах.

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