ПСЖ официально решил выкупить арендованного форварда – хватило двух голов в 15 матчах
22:08 - Читати українською
Гонсалу Рамуш убедил главного тренера ПСЖ Луиса Энрике в своей состоятельности.
ПСЖ решил воспользоваться опцией права выкупа у Бенфики прав на арендованного форварда Гонсалу Рамуша. Об этом парижский клуб огласил на своём официальном сайте.
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Официальный источник не приводит никаких цифр, вместо него это делает пресса. Согласно TNT Sports, ПСЖ заплатит Бенфике 65 млн евро и подпишет с игроком контракт до лета 2028 года.
На счету 22-летнего португальского нападающего всего лишь 2 мяча в 15 матчах за парижан со старта этого сезона во всех турнирах.
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