ПСЖ вирішив скористатися опцією права викупу у Бенфіки прав на орендованого форварда Гонсалу Рамуша. Про це паризький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

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Офіційне джерело не наводить жодних цифр, замість нього це робить преса. Згідно з TNT Sports, ПСЖ заплатить Бенфіці 65 млн євро і підпише з гравцем контракт до літа 2028 року.

На рахунку 22-річного португальського нападника всього лише 2 м'ячі в 15 матчах за парижан зі старту цього сезону у всіх турнірах.

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