Скорее всего, Маркиньос будет вынужден пропустить матчи ПСЖ против Монако и Ньюкасла, информирует L'Equipe. Капитан ПСЖ получил травму в матче между сборными Бразилии и Аргентины (0:1) и был заменён в перерыве. По его собственному признанию, маловероятно, что ему удастся быстро восстановиться.

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Маркиньос отметил, что прошёл обследование сразу же в раздевалке, но всё ещё чувствует боль в подколенном сухожилии, когда растягивает его. Если бразилец не сможет выйти на поле в ближайшее время, его место должен будет занять Данило Перейра.

ПСЖ занимает второе место в своей группе в Лиге чемпионов, отставая от дортмундской Боруссии на одно очко.

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