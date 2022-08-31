ПСЖ официально подписал звезду Наполи за 23 миллиона
Полузащитник Наполи Фабиан Руис получил новый вызов. Он попробует свои силы во французском гранде.
26-летний испанец стал игроком ПСЖ, передает пресс-служба парижан. Контракт кандидата в сборную Испании рассчитан на пять лет.
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Наполи приобрел Фабиана за 30 миллионов евро у Бетиса в 2018 году. С этого времени Руису удалось стать ключевым игроком в центре поля неаполитанцев. Контракт испанца завершался через год, поэтому он принес в бюджет клуба всего 23 миллиона.
В общей сложности Фабиан Руис провел за Наполи 166 поединков, забив 22 мяча и отдав 15 результативных передач. Также хавбек может похвастаться 15 матчами в составе сборной Испании, хотя в последний раз играл за нее больше года назад.
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