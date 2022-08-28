Баски арендовали экс-игрока сборной Испании на сезон 2022/23. Летом следующего года Атлетик получит право выкупа Эрреры, сообщает официальный сайт клуба.

Забарный близок к трансферу в АПЛ – лондонский клуб сделал официальное предложение Динамо

Андер Эррера уже выступал за "львов" с 2011 по 2014 год (128 матчей, 11 голов, 19 ассистов) после чего перешел в Манчестер Юнайтед за 36 миллионов евро. В составе манкунианцев выиграл Лигу Европы 2016/17 и Кубок Англии.

Цвета ПСЖ экс-игрок сборной Испании защищал с 2019 года, перейдя на правах свободного агента. С парижанами центрхав дважды стал чемпионом Франции и дошел до финала ЛЧ 2019/20. За национальную сборную Испании сыграл 2 матча, а в составе молодежки выиграл чемпионат Европы-2011.

В стартовых двух турах Примеры Атлетик набрал 4 очка. Следующий матч команда сыграет 29 августа на выезде против Кадиса.