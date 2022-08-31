Півзахисник Наполі Фабіан Руїс отримав новий виклик. Він спробує свої сили у французькому гранді.

26-річний іспанець став гравцем ПСЖ, інформує пресслужба парижан. Контракт кандидата у збірну Іспанії розрахований на 5 років.

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Наполі придбав Фабіана за 30 мільйонів євро у Бетіса у 2018-му. З того часу Руїсу вдалось стати ключовим гравцем у центрі поля неаполітанців. Контракт іспанця завершувався через рік, тому він приніс у бюджет клубу лише 23 млн.

Загалом Фабіан Руїс провів за Наполі 166 поєдинків, забивши 22 м'ячі й віддавши 15 результативних передач. Також хавбек може похизуватись 15 матчами у складі збірної Іспанії, хоча востаннє грав за неї понад рік тому.

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