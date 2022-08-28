ПСЖ не смог обыграть Монако (1:1) в четвертом туре Лиги 1. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 4 тур

ПСЖ – Монако – 1:1

Голы: Неймар, 70, (пен) – Фолланд, 20

ПСЖ идеально прошел первые три тура чемпионата, забивая соперникам по 5-7 голов. Серьезным препятствием стал Монако. Команда Филиппа Клемана основную часть встречи вела в счете. Только пенальти спас Париж.

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В середине первого тайма монегаски вышли вперед. Месси получил неудобный пас в центре поля и обрезал команду – в подкате идеально сыграл Камара. Фолланд выскочил один на один с голкипером и реализовал момент ценой повреждения. Немецкий форвард не смог продолжить матч.

Лучший шанс ПСЖ случился в конце первого тайма, когда Месси и Мбаппе поочередно обстреляли обе штанги Нюбель надежно стоял в ворота, парируя острые удары Мбаппе и Санчеша. После выстрела Хакими гостей снова спасла штанга.

Ключевой эпизод случился на 70-й минуте. Неймар прорвался в штрафную, где его сбил Марипан. Арбитр с помощью VAR назначил пенальти. Сам бразилец реализовал 11-метровый. Матч завершился толкотней.

В итоге ничья. ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, но все равно поднялся на вершину таблицы с 10 баллами. Столько же у Марселя и Ланса. Монако имеет пять пунктов и разместился в середине пелотона.