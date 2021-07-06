22-летний марокканец стал игроком ПСЖ, сообщает пресс-служба клуба. Трансфер уже бывшей звезды Интера анонсировали креативным видео.

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С новым клубом Ашраф подписал контракт на пять лет – до лета 2026-го. Также известно, что хавбек будет выступать во Франции под номером 2. По неофициальной информации, триумфаторы чемпионата Италии получат за 22-летнего защитника около 60 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А в составе Интера Ашраф Хакими провел 37 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 8-я ассистами. До этого успел поиграть еще в Боруссии Дортмунд и Реале, воспитанником которого он является.

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