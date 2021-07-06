22-річний марокканець став гравцем ПСЖ, інформує прес-служба клубу. Трансфер вже колишньої зірки Інтера анонсували красивим відео.

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Із новим клубом Ашраф підписав контракт на п'ять років – до літа 2026-го. Також відомо, що хавбек виступатиме у Франції під номером 2. За неофіційною інформацією, тріумфатори чемпіонату Італії отримають за 22-річного оборонця близько 60 млн євро.

Нагадаємо, у минулому сезоні Серії А в складі Інтера Ашраф Хакімі провів 37 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами. До цього встиг пограти ще у Борусії Дортмунд та Реалі, вихованцем якого він є.

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