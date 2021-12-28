Почеттино подписал контракт с ПСЖ, а Тухель согласовал детали ухода, – журналист
Сага вокруг ухода Томаса Тухеля из ПСЖ скоро завершится.
На прошлой неделе СМИ сообщили об отставке Тухеля из поста главного тренера ПСЖ, однако официально клуб до сих пор не подтвердил это решение.
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Как отмечает журналист Фабрицио Романо, немецкий специалист уже договорился о немедленном расторжении соглашения с парижанами. Президенту столичного клуба это обойдется в 6 млн евро.
Более того, преемник Тухеля – Маурисио Почеттино – уже согласовал детали своего контракта с ПСЖ и подписал соответствующие бумаги. Об условиях сделки пока не сообщается.
Заметим, Тухель возглавил ПСЖ летом 2018 года и привел команду к двум чемпионским титулам и финалу ЛЧ 2019/20. Почеттино в 2019-м покинул Тоттенхэм и оставался без работы в течение этого времени.
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