На прошлой неделе СМИ сообщили об отставке Тухеля из поста главного тренера ПСЖ, однако официально клуб до сих пор не подтвердил это решение.

Тухель разъярен отставкой с поста наставника ПСЖ – клуб до сих пор не подтвердил уход тренера

Как отмечает журналист Фабрицио Романо, немецкий специалист уже договорился о немедленном расторжении соглашения с парижанами. Президенту столичного клуба это обойдется в 6 млн евро.

Более того, преемник Тухеля – Маурисио Почеттино – уже согласовал детали своего контракта с ПСЖ и подписал соответствующие бумаги. Об условиях сделки пока не сообщается.

Заметим, Тухель возглавил ПСЖ летом 2018 года и привел команду к двум чемпионским титулам и финалу ЛЧ 2019/20. Почеттино в 2019-м покинул Тоттенхэм и оставался без работы в течение этого времени.

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