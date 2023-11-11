Чемпион мира продемонстрировал свой восьмой "Золотой мяч" на заполненном DRV PNK Stadium в Форт-Лодердейле.

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Месси вышел под безумные аплодисменты и произнес речь. Аргентинец вместе с руководством Интера заверил, что следующий сезон будет более успешным. В нынешнем команда не смогла пробиться в плей-офф МЛС, хотя завоевала первый в своей истории трофей – Кубок лиг.

Церемонию дополнил товарищеский матч против еще одного неудачника регулярки – Нью-Йорк Сити. Последний матч года Интер проиграл со счётом 1:2, хотя Месси на поле был. А вот украинец Сергей Кривцов не играет больше месяца и в сборную не поехал.

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