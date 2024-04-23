Кошмар Барселоны, связанный с ПСЖ, возможно, ещё не завершён. После вылета от парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов "блаугранас" опасаются нападения французского клуба в трансферное окно. Как информирует Le Parisien, целью парижан является 16-летняя звезда Барселоны Ламин Ямал. Сообщается, что ПСЖ включил игрока в число своих приоритетов на летнее трансферное окно.

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Согласно источнику, руководство ПСЖ видит в Ямале замену Мбаппе, который покинет парижский клуб летом. Ямал впечатлил спортивный менеджмент ПСЖ во главе с Луишем Кампушем – португальский специалист оценил то, как Ямал замучил защитников Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов и защитников самого ПСЖ в следующей стадии турнира. Луис Энрике также остался очарован талантом Ямала.

Контракт Ламина с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. В его соглашении с клубом присутствует пункт с клаусулой. По неофициальной информации, сумма отступных за Ямала составляет 200 млн евро.

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