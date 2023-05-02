Парижский клуб в прошлом туре проиграл дома Лорьяну (1:3). Руководство ПСЖ отменили дополнительные выходные и объявило о тренировке в понедельник, 1 мая. Появились почти все игроки, кроме Лео Месси.

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Аргентинец вместе с семьей отправился в Саудовскую Аравию в рамках его контракта с туристическим агентством. Эта поездка откладывалась несколько раз из-за неудач ПСЖ, в частности в Лиге чемпионов. Как сообщает L'Équipe, Месси попросил разрешения покинуть столицу Франции, но не получил его ни от Луиша Кампуша, ни от главного тренера Кристофа Гальтье. Нападающий уверял, что поездку откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии.

Отсутствие аргентинца вызвало много разговоров среди игроков, а руководству такой поступок не понравился. ПСЖ никак не прокомментировал ситуацию и пока неизвестно, будут ли применяться какие-либо санкции в отношении Месси.

Между клубом и аргентинцем напряженные отношения из-за неопределенности относительно продления его соглашения, которое истекает летом текущего года. Все указывает на то, что в новом сезоне Лео Месси не будет играть за ПСЖ, но мнения владельцев разделились. В Катаре хотят при любых обстоятельствах подписать новое соглашение с аргентинцем.

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