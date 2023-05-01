Функционер заявил, что разговоры о возвращении Месси в Барселону – чистый популизм. "Я уверен, что Месси не придет. Его трансфер потребует новых финансовых "рычагов". Это очередной дымовой занавес, чтобы прикрыть проблемы клуба", – цитирует Льописа Marca.

Барселона нашла способ вернуть Месси – лазейка на 200 миллионов, которая уже раз сработала

Бывший менеджер Лапорты подверг критике президента также за нецелевое использование средств. Полтора миллиарда евро были выделены на весь комплекс клуба, а Лапорт все деньги направил на реконструкцию Камп Ноу.

Кроме этого, Льопис подверг сомнениям правильность продажи телеправ на много лет вперед. "Лапорта заложил важнейшие ресурсы. Возникнет долг в 3-4 миллиарда евро, который невозможно вернуть", – сказал специалист.