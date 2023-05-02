Паризький клуб в минулому турі програв вдома Лор'яну (1:3). Керівництво ПСЖ скасували додаткові вихідні й оголосило про тренування в понеділок, 1 травня. З'явились майже всі гравці, окрім Лео Мессі.

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Аргентинець разом із сім'єю відправився до Саудівської Аравії в рамках його контракту з туристичною агенцією. Ця поїздка відкладалась кілька разів через невдачі ПСЖ, зокрема в Лізі чемпіонів. Як повідомляє L'Équipe, Мессі попросив дозволу покинути столицю Франції, але не отримав його ні від Луїша Кампуша, ні від головного тренера Крістофа Гальтьє. Нападник запевняв, що поїздку відкладати не можна через кліматичні умови в Саудівській Аравії.

Відсутність аргентинця викликала багато розмов серед гравців, а керівництву такий вчинок не сподобався. ПСЖ ніяк не прокоментував ситуацію і наразі не відомо, чи будуть застосовуватися якісь санкції щодо Мессі.

Між клубом та аргентинцем напруженні відносини через невизначеність відносно продовження його угоди, яка закінчується влітку поточного року. Все вказує на те, що в новому сезоні Лео Мессі не буде грати за ПСЖ, але думки власників розділились. В Катарі хочуть за будь-яких обставин підписати нову угоду з аргентинцем.

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