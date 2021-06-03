"ПСЖ сделал правильный выбор, решив продолжить свой путь без Томаса Тухеля. В клубе начался новый цикл.

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Все, что происходит в футболе, делает меня счастливым (о победе в финале ЛЧ – Футбол 24)... То же самое могу сказать и о Тьягу Силве. Приятно видеть его, даже если он травмирован", – цитирует Леонардо Mundo Deportivo со ссылкой на Canal+.

Напомним, ПСЖ в сезоне 2020/21 занял 2-е место в Лиге 1, уступив Лиллю. Из Лиги чемпионов "красно-синие" вылетели на стадии 1/2 финала после поражения от Манчестер Сити.

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