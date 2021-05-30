Аргентинский специалист возглавил французский клуб лишь в начале января, после того, как парижане уволили Томаса Тухеля, обвинив немца в неудовлетворительных результатах на старте сезона.

ПСЖ отреагировал на контакты Почеттино с Тоттенхэмом

По информации GoalEspana, Почеттино уже попросил клуб отпустить его. Отмечается, что Маурисио нравится проект ПСЖ и возможность работать в команде, за которую он когда-то играл. Однако проблемой стали отношения со спортивным директором парижан Леонардо Араужо. Именно поэтому Почеттино хочет уйти.

Отмечается, что аргентинец осознает, что его персона пользуется спросом среди топ-клубов, поэтому хочет этим воспользоваться. Главный претендент – Реал, который оценивает Почеттино выше, чем Конте и Рауля. Не стоит забывать и о сценарии с возвращением в Тоттенхэм, который до сих пор находится в поисках замены для Жозе Моуринью.

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