Челсі переміг Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів та став 13-м клубом в історії, який тріумфував у турнірі більше одного разу. Натомість Ман Сіті не зміг з першої ж спроби виграти фінал та стати 23-м володарем трофею, а Хосеп Гвардіола вже 10 років не тріумфує у Лізі чемпіонів. Після відходу з Барселони іспанський тренер ніяк не може здобути свого третього "вуханя" в кар'єрі. Наш Олександр Зінченко не став третім українцем, який здобув медаль переможця Ліги чемпіонів. Універсал збірної України відіграв весь фінал, але вдовольнився лише статусом срібного призера.

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Проте не лише цим поєдинком запам'ятався розіграш ЛЧ 2020/21. Рекордів, приємних несподіванок та відвертих розчарувань упродовж останніх 8-ми місяців теж не бракувало. "Футбол 24" підготував експрес-підсумки сезону Ліги чемпіонів, який вже став історією.

Статистичні підсумки

Переможець: Челсі

Фіналіст: Манчестер Сіті

Забито 366 м'ячів у 125-ти матчах (57 – з пенальті). В середньому – 2,93 гола за гру. Це рекорд Ліги чемпіонів за всю історію змагань.

Найкраща атака: Баварія (27 голів), Манчестер Сіті (25), Челсі (23), ПСЖ (22), Борусія Д (19).

Найкращий бомбардир: Ерлінг Холанд (Борусія Д), – 10 голів, Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 8, Неймар (ПСЖ), Альваро Мората (Ювентус), Мохамед Салах (Ліверпуль), Олів'є Жиру (Челсі), Юссеф Ен-Несірі (Севілья), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Карім Бензема (Реал Мадрид) – по 6.

Найрезультативніші матчі: Зальцбург – Баварія (2:6), Істанбул Башакшехір – РБ Лейпциг (3:4), Барселона – Ференцварош (5:1), Шахтар – Борусія М – 0:6.

Найбільш недисциплінована команда: ПСЖ – 27 жовтих + 4 червоні картки.

Найкраща команда – Челсі

Тут навряд чи може бути якась альтернатива. Мало хто серйозно розглядав "синіх" як одного з реальних претендентів на перемогу в турнірі, але Томас Тухель зумів створити диво. Вдруге у своїй історії "пенсіонери" стали найкращою командою Європи після зміни тренера по ходу сезону. Екс-керманич Майнца, Борусії Д та ПСЖ, який змінив Френка Лемпарда на лондонському "електричному стільці", вийшов у фінал ЛЧ другий сезон поспіль. У серпні 2020-го Тухель програв трофей мюнхенській Баварії, а наприкінці року був звільнений не так через спортивні результати, як на фоні напружених стосунків з керівництвом.

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Своїми результатами в Челсі Томас передав палкий привіт, передусім, Леонардо. У той час, поки команда зі столиці Франції примудрилася навіть не стати чемпіоном Франції, програвши боротьбу Ліллю, Челсі завоював Кубок чемпіонів. Натомість ПСЖ під керівництвом Почеттіно здобув лише Суперкубок та Кубок Франції – явно не те, на що розраховували в Парижі. Тухель перемогою в ЛЧ довів, що рішення парижан відправити його у відставку стало явно поспішним. Его та амбіції спортивного директора Леонардо поставили вище за дійсно топового тренера – що ж, розплачуйтеся і заздріть, шановні. Це ми ще не згадуємо про Унаї Емері – ще одного екс-наставника ПСЖ, який на чолі Вільяреала виграв Лігу Європи.

Челсі у плей-офф Ліги чемпіонів став практично ідеальним механізмом. Впевнений прохід Атлетіко і Порту, тріумф над Реалом у півфіналі та грамотний удар по слабких місцях Манчестер Сіті, якого вважали фаворитом фіналу. Впевнена гра у воротах Едуара Менді, надійний центр оборони з Тьягу Сілвою та Рюдігером, якого практично списав Лемпард. Феноменальний Н'Голо Канте у центрі поля, реактивні крила атаки і навіть Тімо Вернер зі своїми епічними промахами все ж забивав важливі м'ячі. Підсумок – найближчий рік Челсі гратиме у статусі найкращої команди Старого Світу.

Найкращий гравець – Н'Голо Канте (Челсі)

Так, ми не забули про того ж Кевіна Де Брюйне, Кіліана Мбаппе, Роберта Лєвандовскі, Ерлінга Холанда чи Каріма Бензема. Але саме Н'Голо Канте став тим гвинтиком, який тримав усю систему гри Челсі. Інколи здавалося, що мініатюрний француз був усюди – настільки вражаючий об'єм роботи він виконував. Зазвичай гравців цього амплуа тотально ігнорують при врученні різноманітних нагород, не помічаючи їхніх заслуг. Але Канте, таке враження, у всіх без винятку матчах створював чисельну перевагу для своєї команди. Наразі про умовний "Золотий м'яч" для француза говорити, звісно, рано (тим більше, попереду Євро), але Н'Голо, безумовно, є одним із тіньових претендентів на нагороду. На той же Челсі кілька місяців тому теж мало хто ставив.

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30-річний півзахисник по-справжньому розцвів у вирішальних стадіях турніру. Звання найкращого гравця в матчі з Атлетіко, аналогічна нагорода у двох півфіналах проти Реала, а на десерт – статус найкращого у переможному фіналі з Манчестер Сіті. Чотири нагороди протягом розіграшу – неймовірно!

Казка Н'Голо Канте триває. Після сенсаційного чемпіонства з Лестером у сезоні 2015/16 француз ще раз виграв АПЛ вже у складі Челсі, а також здобув медалі переможця Ліги Європи, Кубка Англії та чемпіонату світу-2018. Вишенькою на торті стала перемога в Лізі чемпіонів. При цьому неймовірно працьовитий на полі та нетипово скромний у повсякденному житті Канте продовжує їздити на звичайнісінькому Mini Cooper, який придбав ще в часи виступів за Лестер. Фанати Челсі обожнюють француза, а партнери в буквальному сенсі носять його на руках. Словом, саме Канте – MVP сезону 2020/21 у Лізі чемпіонів.

Розчарування

Їх одразу кілька. Передусім, це Манчестер Юнайтед та Інтер, які не зуміли подолати навіть груповий турнір. Команда Антоніо Конте взагалі фінішувала останньою у квартеті з Реалом, Шахтарем та Борусією Менхенгладбах. Звісно, здобуте Скудетто змусило забути про провал в ЛЧ, але такого результату в єврокубках від Інтера точно не чекали. За два роки під керівництвом Конте "нерадзуррі" так і не вийшли у плей-офф головного єврокубка, а у двох матчах із тим же Шахтарем не забили жодного м'яча. Провал? Питання риторичне.

Що стосується МЮ, то "червоні дияволи" потрапили у доволі складний квартет із ПСЖ, РБ Лейпциг та Істанбул Башакшехіром. До певного моменту все йшло за планом Сульшера, але манкуніанці самі віддали конкурентам путівки в плей-офф. Поразки у двох останніх турах від ПСЖ та РБ Лейпциг викинули Юнайтед у Лігу Європи. А як підопічні Сульшера примудрилися поступитися ще й явному аутсайдеру групи – Істанбул Башакшехіру – ймовірно, вони самі не знають і досі.

Не вразив і Ювентус, який не зумів вийти навіть до чвертьфіналу. "Стара синьйора" виграла свою групу, а в першому раунді плей-офф потрапила на Порту. Здавалося, цілком прохідний суперник, але туринці примудрилися вилетіти з ЛЧ. 4:4 за сумою двох матчів, але правило виїзного гола вивело далі португальську команду. Ювентус підвів той, від якого цього очікували чи не найменше. Кріштіану Роналду підстрибнув у стінці та відвернувся від м'яча в момент виконання штрафного удару, який і став фатальним для команди тоді ще Андреа Пірло.

До слова, про Кріштіану. Португалець забив лише 4 голи в ЛЧ 2020/21, з них 2 – з пенальті. Явно не той результат, на який розраховували в Турині. Роналду став найкращим бомбардиром у Серії А, проте в Лізі чемпіонів справи не пішли – після відходу з Реала 36-річний нападник жодного разу не грав навіть у півфіналі турніру. Водночас зазначимо, що Ліонель Мессі теж забив посередні для себе 5 голів (але 4 з них – з пенальті). Результативність, як і ера двох найкращих бомбардирів в історії ЛЧ, поступово згасає.

Відкриття – Едуар Менді (Челсі)

Влітку 2018-го лондонці сенсаційно вивалили за трансфер Кепи Аррісабалаги 80 млн євро. Той перехід виявився одним із найпровальніших, а іспанець і близько не зумів стати взірцем надійності. Чи не єдине, чим запам'ятався Кепа – відмова піти з поля у фіналі Кубка ліги, що неабияк розлютило Мауріціо Саррі. Зрештою, після приходу Френка Лемпарда на Стемфорд Брідж почали шукати іншого воротаря. Вибір лондонців зупинився на Едуарі Менді – кіпері французького Ренна.

28-річний на той момент сенегалець обійшовся Челсі у 22 млн євро – значно адекватніша сума, порівняно з трансфером Кепи. Вже в своєму дебютному сезоні Менді став залізобетонним гравцем основи Челсі. Із 45-ти зіграних матчів Едуар не пропустив у 25-ти. У Лізі чемпіонів ще кращі справи – 9 "сухих" поєдинків з 12-ти і лише 3 пропущені голи!

Словом, вклад Менді у тріумф Челсі складно переоцінити. Цей успіх донедавна маловідомого воротаря – наслідок важкої роботи. Кілька років тому він та його сім'я ледь виживали, а тепер Едуар увійшов в історію Ліги чемпіонів. Такого прориву від сенегальця в дебютному сезоні у Челсі точно мало хто чекав.

Український слід у Лізі чемпіонів

Вперше за останні 5 років Україна була представлена двома клубами у груповому етапі. І Динамо, і Шахтар не змогли вийти у плей-офф, посівши треті місця у своїх квартетах. Але якщо Динамо набрало лише 4 очки у протистояннях з Ференцварошем, Ювентусом і Барселоною, то Шахтар, двічі обігравши Реал, до останнього претендував на вихід з групи. Втім, "гірники" фінішували тільки в зоні Ліги Європи, а сумарні 0:10 від Борусії Менхенгладбах неможливо пояснити й досі. Тим більше, на фоні двох перемог над командою Зідана.

Головний підсумок єврокубкової кампанії наступний – Україна в сезоні 2022/23 втратить гарантовану путівку в груповий етап ЛЧ. Через рік чемпіон та віце-чемпіон УПЛ змушені будуть долати кваліфікаційні раунди. Відповідно, Динамо, яке напряму кваліфікувалося у груповий турнір Ліги чемпіонів 2021/22, може стати останнім представником України в найпрестижнішому турнірі на найближчі 2 роки. Кваліфікація не обіцяє легкої прогулянки.

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Зауважимо, що Динамо і Шахтар стали наймолодшими командами в ЛЧ 2020/21. У поєдинку першого туру проти Реала (3:2 в Мадриді) середній вік знекровлених коронавірусом "гірників" склав 23,8 року. У матчі третього туру проти Барселони на Камп Ноу середній вік динамівців виявився на місяць меншим. А ще наші гранди потрапили у трійку команд з найменшою кількістю ударів по воротах – 6,8 в середньому за гру в Шахтаря та 7,3 у Динамо.

Також українські футболісти зіграли в Лізі чемпіонів і у складі інших команд. Руслан Маліновський провів лише 4 матчі (133 хвилини) за Аталанту. Півзахисник результативними діями не відзначився, а його команда вилетіла від Реала в 1/8 фіналу. Андрій Лунін не зіграв за мадридців жодної хвилини, а от Олександр Зінченко дійшов до фіналу з Манчестер Сіті. Український хавбек вийшов на поле 9 разів і віддав гольовий пас у півфіналі проти ПСЖ.

Едуард Соболь у складі Брюгге зіграв 5 поєдинків у груповому турнірі (3 місце квартету), отримавши червону картку в останньому турі проти Лаціо. Ігор Харатін забив 1 гол у 5-ти поєдинках Ференцвароша (Барселоні на Камп Ноу), а Олександр Зубков у тих-таки 5-ти матчах записав до свого активу 1 асист. Десь там у складі Зеніта весь груповий турнір відіграв Ярослав Ракицький – команда екс-захисника збірної України видала феєричний виступ, з боями набравши аж одне очко і посівши останнє місце у квартеті.

Цікаві факти

– ПСЖ вибив Баварію в 1/4 фіналу. Це перший випадок в історії Ліги чемпіонів, коли у плей-офф зустрілися два попередні фіналісти, а чинний тріумфатор змагань вилетів з турніру.

– Хосеп Гвардіола наздогнав Жозе Моурінью за кількістю виходів у півфінал Ліги чемпіонів (по 8). Обидва тренери є рекордсменами турніру за цим показником.

– Матео Ковачіч (Челсі) виграв свою четверту Лігу чемпіонів (3 попередні – з Реалом). Цікаво, що у складі мадридців він не зіграв у фіналах жодної хвилини.

– 13 поразок поспіль зазнав Марсель в основній стадії Ліги чемпіонів (антирекорд турніру). Натомість Баварія встановила рекордну переможну серію – 15 поєдинків (звісно, з урахуванням сезону 2019/20).

– Юсуфа Мукоко (Борусія Д) став наймолодшим дебютантом в історії ЛЧ. На момент виходу на поле в матчі проти Зеніта йому виповнилося 16 років та 18 днів. А от найстаршим гравцем Ліги чемпіонів 2020/21 став Джанлуїджі Буффон – 42 роки та 10 місяців.

– Роберт Лєвандовскі обійшов Рауля за кількістю голів у Лізі чемпіонів та увірвався в топ-3 бомбардирів турніру. В активі польського форварда 73 голи, але до Кріштіану Роналду (135) та Ліонеля Мессі (120) нападнику Баварії дуже далеко.

– Мірча Луческу (Динамо Київ) став найстаршим тренером в історії ЛЧ. На момент першого туру проти Ювентуса румунському наставнику виповнилося 75 років та 83 дні.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу