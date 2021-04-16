Алессандро Флоренци покинет Париж после завершения арендного соглашения с ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Контракт 30-летнего итальянца принадлежит Роме, но Алессандро может не вернуться в лагерь "волков". В услугах полузащитника заинтересован Интер.

ПСЖ арендовал Флоренци у римлян осенью. В нынешнем сезоне Лиги 1 Алессандро провел 18 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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