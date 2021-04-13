Неделю назад ПСЖ перестрелял Баварию в Мюнхене со счётом 3:2. В 16-ти из 17 случаев, когда парижане начинали двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с победы на выезде, они проходили дальше, а "рекордмайстеры" на Парк де Пренс проиграли четыре последних поединка. Впрочем, на этот раз статистика и преимущество в счёте могли и не помочь французам: в первой встрече подопечные Маурисио Почеттино откровенно отскочили, забив трижды с шести ударов, в то время как немцы провели 31 удар (21 из пределов штрафной) – и это без Левандовски! Словом, ответный матч обещал быть интересным.

Стартовый состав ПСЖ угадывался. После возвращения из дисквалификации в основу вернулся Паредес, который вместе с Гуйе составил пару опорных хавбеков, а травмированного Маркиньоса в центре обороны заменил Данилу. На флангах обороны вышли молодые Диалло и Дагба, а в атаке Маурисио Почеттино доверился тем же исполнителям, что и в Мюнхене. Верратти и Флоренци, только оправившись от коронавируса, остались в запасе.

Ханс-Дитер Флик из-за повреждения Зюле решил использовать в качестве центрбэка Люку Эрнандеса. Горецка так и не смог восстановиться, поэтому к Киммиху в опорную зону перевели Алабу. На всех остальных позициях вышли те футболисты, которых и ожидали увидеть. В глаза бросалась слабая скамейка запасных – в запасе не было ни одного приближенного к основе игрока, за исключением 18-летнего Мусиала и ветерана Мартинеса.

Первый тайм оказался полной противоположностью матча в Мюнхене. В тактическом плане ПСЖ не отказался от быстрых контратак и ставки на дриблинг Неймара и Мбаппе, но теперь у парижан моменты вылетали, как из пулемета – Бавария же хоть и владела мячом, но почти не обостряла. Уже на 3-й минуте Мбаппе получил передачу от Неймара на ход по правому флангу, ворвался на край штрафной и пробил в дальний угол – рядом со штангой!

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Мюнхенцы на 9-й огрызнулись слабым замыканием навеса, на что сразу получили ответ в виде топового контрвыпада. Главными действующими лицами вновь были Мбаппе и Неймар: первый обыграл Павара у чужих ворот и прострелил под удар метров с шести, а второй пробил – Нойер спас Баварию. После этого "рекордмайстера" окончательно захватили инициативу, организовав несколько классных позиционных атак, однако создать хотя бы один момент подопечным Ханси-Флика за следующие 15 минут не удалось. ПСЖ, в свою очередь, мог подловить гостей в контратаке 3-в-3 – к сожалению для парижан, Ди Мария запорол ее неточным черпачком в штрафной.

Горячее стало во второй половине первого тайма. Так, на 26-й минуте мюнхенцы могли открывать счет в результате прорыва Сане, но вместо паса под выход Мюллеру один в один Лерой решил пробить сам – получилось немного неточно! Через минуту Киммих выстрелил с дальней дистанции (мимо), а ПСЖ ответил врыванием Мбаппе на левый край штрафной с поперечным пасом на свободного Неймара – бразилец оказался прямо перед Нойером и нанес удар низом. Нойер спас Баварию!

На 30-х минутах Неймар устроил настоящее шоу. Так, на 34-й он эффектно качнул Эрнандеса на правом углу штрафной и выстрелил под ближнюю штангу – Нойер в отчаянном прыжке выручил Мюнхен. На 37-й после розыгрыша стандарта Неймар получил мяч перед штрафной, легко переиграл Комана и с места вырезал удар в дальнюю девятку – перекладина спасла Баварию! Еще через две минуты бразилец обыгрался с Мбаппе и вышел один на один с Нойером, пробив мимо, но на этот раз штанга сыграла за "красных"! Казалось, вот-вот ПСЖ дожмет немцев.

Впрочем, на 40-й минуте Бавария неожиданно открыла счет! Коман прострелил с левого фланга в штрафную, Мюллер принял мяч и выполнил скидку под удар Алабы, а Давид пробил метров с десяти – Навас парировал, а Шупо-Мотинг сыграл на добивании, продавив Кимпембе. 0:1!

По сумме двух матчей счет стал равным, однако Париж вел по гостевым голам. Эту несправедливость на 44-й минуте мощным дальним выстрелом мог исправить Алаба, но Навас вытащил мяч из-под ближней штанги. ПСЖ тоже мог забить в результате врывания Мбаппе на правый край штрафной и удар в притирку с дальней штангой, но арбитры заметили в этом эпизоде ​​офсайд. В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 0:1.

Второй тайм начался с нескольких хороших атак Баварии. Уже на 47-й минуте это могло принести мюнхенцам гол, однако выстрел Алабы с отскока метров с 22-х прошел мимо правого угла. ПСЖ, однако, очень быстро проснулся и начал разрывать гостей. Так, на 49-й Неймар получил заброс в центр штрафной и пробил в небо, а на 51-й бразилец выводил Мбаппе один на один – Нойер вышел из ворот и успел выбить мяч из-под Килиана. Лучшую же возможность провести быстрый гол парижане потеряли на 53-й минуте, когда Ди Мария получил диагональ на правый край штрафной от Мбаппе – Анхель шедеврально переиграл Дэвиса и прокатил мяч мимо Нойера под замыкание в пустые ворота. К сожалению для французов, Неймар не успел на замыкание!

После этого игра скатилась к фазе позиционной борьбы. Бавария в ней выглядела фаворитом – и на 62-й минуте мюнхенцы могли доказать свое превосходство благодаря проникающему пасу от Сане под удар Мюллеру. Томас пробивал метров с семи, но Навас сократил угол обстрела и парировал. В следующие 15 минут немцы вообще ничего не создали, однако и ПСЖ после момента Ди-Марии-Неймара перестал обострять. К тому же, французы потеряли левого фулбэка Диалло. Словом, середину матча можно назвать худшим отрезком сегодняшней игры.

Встревоженные тренеры на 70-х минутах провели замены.Ганс-Дитер Флик на 70-й минуте вместо Дэвиса решился бросить в бой Мусиала, а Почеттино выпустил Кина вместо Дракслера. Эти ходы расшевелили поединок: уже на 75-й Кин прорвался на левый угол штрафной и нанес мощный удар (выше ворот), а на 77-й Мбаппе вместе с ним вышел один на один с Нойером – Килиан пробил под перекладину, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Бавария ответила на 82-й, когда Сане вошел на правый край штрафной, расшатал Баккера и пробил под дальнюю штангу. Мяч прокатился в сантиметрах от нее!

В эндшпиле встречи мюнхенцы начали откровенно прижимать ПСЖ. "Красные" раскатывали мяч у чужих ворот и постоянно стреляли в защитников, или же просто не успевали на замыкание в последнюю секунду. На 86-й минуте Ганс-Дитер Флик выпустил высокого Хави Мартинеса вместо Шупо-Мотинга, чтобы цепляться за подачи, но они у гостей не проходили. Хозяева, в свою очередь, тянули время всеми методами, а на 89-й минуте Неймар мог поставить точку – бразилец разогнал контратаку и отдал пас под выход Мбаппе один в один. Мануэль вышел из ворот и в подкате выбил мяч из-под ног Килиана!

На последней минуте спасти Баварию мог Сане, который качнул защитника и опасно прострелил, но Навас перехватил сферу. После этого прозвучал финальный свисток, возвестивший о проходе ПСЖ в полуфинал по правилу выездного гола.