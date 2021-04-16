Алессандро Флоренці покине Париж після завершення орендної угоди з ПСЖ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Контракт 30-річного італійця належить Ромі, але Алессандро може не повернутись до табору "вовків". У послугах півзахисника зацікавлений Інтер.

ПСЖ орендував Флоренці у римлян восени. У нинішньому сезоні Ліги 1 Алессандро провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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