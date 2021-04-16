ПСЖ не буде платити за Флоренці – хавбек Роми вже має інший топ-варіант продовження кар'єри
11:56 - Читать на русском
Півзахисник Алессандро Флоренці не зміг вразити керівництво ПСЖ.
Алессандро Флоренці покине Париж після завершення орендної угоди з ПСЖ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Контракт 30-річного італійця належить Ромі, але Алессандро може не повернутись до табору "вовків". У послугах півзахисника зацікавлений Інтер.
ПСЖ орендував Флоренці у римлян восени. У нинішньому сезоні Ліги 1 Алессандро провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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