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ПСЖ не будет продлевать контракт с Fly Emirates – парижане хотят получать 50 млн евро в год

12:23 31 Читати українською
ПСЖ не будет продлевать контракт с Fly Emirates – парижане хотят получать 50 млн евро в год
Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

В французского ПСЖ со следующего сезона будет новый титульный спонсор.

ПСЖ решил не продолжать сотрудничество с авиакомпанией Fly Emirates, которая является спонсонором парижан с 2006 года, сообщает Le Parisien.

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Дело в том, что чемпионы Франции хотят получать от титульного спонсора почти вдвое больше. Сейчас Fly Emirates, контракт с которым истекает летом, платит ПСЖ 25-30 млн евро в год.

Отмечается, что парижане еще не достигли договоренности с конкретным спонсором, но пока идут переговоры сразу с несколькими компаниями.

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ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу внутреннего чемпионата и сохраняет высокие шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, победив МЮ (2:0) в первом матче 1/8 финала.

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