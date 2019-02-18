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Трансфер Азара в Реал зависит от Неймара, – The Times

11:34 19 Читати українською
Трансфер Азара в Реал зависит от Неймара, – The Times
Неймар и Эден Азар / Фото vbetnews

Сага с переходом хавбека Челси Эдена Азара в Реал набирает новые обороты.

Неймар остается в раздумьях о возможности перехода в мадридский Реал, сообщает The Times.

Азар ожидает решения Реала, – журналист

По информации издания, "сливочные" считают 27-летнего бразильца приоритетной целью для усиления, поэтому ожидают его решения.

Этот факт оставляет в подвешенном состоянии переход лидера Челси Эдена Азара в лагерь королевского клуба, ведь на обоих игроков мадридцы не планируют тратиться.

Напомним, ПСЖ заплатил Барселоне 220 млн евро за Неймара летом 2017 года.

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