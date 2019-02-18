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Мбаппе получил "вкусного" пинка от Тухеля в матче с Сент-Этьеном – мотивация по-парижски

16:09 80 Читати українською
Мбаппе получил "вкусного" пинка от Тухеля в матче с Сент-Этьеном – мотивация по-парижски
Килиан Мбаппе и Томас Тухель / Фото AFP

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не только словами умеет мотивировать своих подопечных.

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ минимально победил Сент-Этьен благодаря голу молодого форварда парижан Килиана Мбаппе.

Мбаппе ударом с лета завершил шедевральную комбинацию ПСЖ в матче с Сент-Этьеном

Тухель тоже присоединился к поздравлениям 20-летнего француза, но сделал это своеобразным способом, дав ему пинка под зад.

Один из фотокорреспондентов матча запечатлил этот идеальный кадр.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 18 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

Фото Press Association Sport

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Франция25 турЖоффруа Гишар (Сент-Этьен)

Сент-Этьен - ПСЖ: Воскресенье 17 февраля 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
0 : 1
ПСЖ
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Теги
Томас Тухель Томас Тухель Сент-Этьен - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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