Мбаппе получил "вкусного" пинка от Тухеля в матче с Сент-Этьеном – мотивация по-парижски

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не только словами умеет мотивировать своих подопечных.

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ минимально победил Сент-Этьен благодаря голу молодого форварда парижан Килиана Мбаппе.

Мбаппе ударом с лета завершил шедевральную комбинацию ПСЖ в матче с Сент-Этьеном

Тухель тоже присоединился к поздравлениям 20-летнего француза, но сделал это своеобразным способом, дав ему пинка под зад.

Один из фотокорреспондентов матча запечатлил этот идеальный кадр.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 18 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

Фото Press Association Sport

Мбаппе всемогущий: как француз на Олд Траффорд превзошел Месси, Роналду и Шевченко в Лиге чемпионов