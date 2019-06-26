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ПСЖ назвал цену на Мбаппе

21:12 115 Читати українською
ПСЖ назвал цену на Мбаппе
Килиан Мбаппе / Reuters

Потенциальным покупателям придется бить мировой рекорд ради нападающего парижан Килиана Мбаппе.

Французский гранд требует за свою звезду 230-250 миллионов евро, утверждает L'Equipe.

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По информации издания, руководители ПСЖ начнут переговоры с претендентами на Мбаппе с этой отметки. В 2017 году столичный клуб арендовал таланта в Монако с правом выкупа. Позже парижане заплатили за трансфер 145 миллионов евро, еще 35 предусмотрено в виде бонусов.

Добавим, что этим летом появились слухи об интересе к 20-летнему форварду со стороны мадридского Реала.

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