ПСЖ назвав ціну на Мбаппе

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Шахтар розгромив Лудогорець у дебютному матчі Каштру – швидкий гол, асисти Мораєса та результативний чемпіон світу
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Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ передбачив долю українцяАнглія — 19:20 2393
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Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в командіІспанія — 17:33 2629
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