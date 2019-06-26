ПСЖ назвав ціну на Мбаппе

Потенційним покупцям доведеться бити світовий рекорд заради нападника парижан Кіліана Мбаппе.

Французький гранд вимагає за свою зірку 230-250 мільйонів євро, стверджує L’Equipe.

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За інформацією видання, керівники ПСЖ розпочнуть переговори з претендентами на Мбаппе з цієї позначки. У 2017 році столичний клуб орендував таланта у Монако з правом викупу. Пізніше парижани заплатили за трансфер 145 мільйонів євро, ще 35 передбачено у вигляді бонусів.

Додамо, що цього літа з'явились чутки про інтерес до 20-річного форварда з боку мадридського Реала.

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