ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару, – СМИ

Трансферная сага звездного бразильца только начинается.

Парижский клуб ответил отказом на первый запрос Барселоны по Неймару, сообщает Le Parisien.

Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону

По информации источника, французский гранд очень холодно воспринял возможность переговоров с руководством "блаугранас". Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи готов изменить свое мнение только тогда, когда Неймар публично объявит о своих намерениях покинуть чемпиона Франции. Кроме того, катарские владельцы столичного клуба будут требовать за свою звезду ту же сумму, которую заплатили они – 222 миллиона евро.

Сезон 2018/19 сложился для Неймара неудачно – нападающий пропустил много игр из-за травм и ограничился лишь победой в чемпионате Франции.

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