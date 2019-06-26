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ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару, – СМИ

20:47 152 Читати українською
ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару, – СМИ
Неймар / Reuters

Трансферная сага звездного бразильца только начинается.

Парижский клуб ответил отказом на первый запрос Барселоны по Неймару, сообщает Le Parisien.

Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону

По информации источника, французский гранд очень холодно воспринял возможность переговоров с руководством "блаугранас". Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи готов изменить свое мнение только тогда, когда Неймар публично объявит о своих намерениях покинуть чемпиона Франции. Кроме того, катарские владельцы столичного клуба будут требовать за свою звезду ту же сумму, которую заплатили они – 222 миллиона евро.

Сезон 2018/19 сложился для Неймара неудачно – нападающий пропустил много игр из-за травм и ограничился лишь победой в чемпионате Франции.

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Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону
12:24
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Теги
Испания ПСЖ ПСЖ Трансферы Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона
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