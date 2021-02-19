Парижане намерены выкупить правого защитника у Ромы летом, сообщает L'Equipe. Сейчас итальянец выступает за команду Почеттино на правах аренды.

ПСЖ предложил Мбаппе новый длительный контракт

Руководство и тренеры вполне довольны выступлениями Флоренци, а потому хотят видеть его в дальнейшем в коллективе. Его арендное соглашение действует до лета 2021-го. Ранее СМИ сообщали, что сохранение Алессандро обойдется ПСЖ в 9 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 15.

К слову, 29-летний защитник в этом сезоне является одним из лидеров столичного клуба. В Лиге 1 сезона 2020/21 Флоренци провел 16 матчей, в которых даже забил два гола и раз ассистировал. Еще в активе защитника сборной Италии 7 встреч в Лиге чемпионов.

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