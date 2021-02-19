Паризький гранд, схоже, задоволений виступами Алессандро Флоренці, який грає за ПСЖ на правах оренди.

Парижани мають намір викупити правого оборонця у Роми влітку, повідомляє L'Equipe. Зараз італієць виступає за команду Маурісіо Почеттіно на правах оренди.

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Керівництво та тренери цілком задоволені виступами Флоренці, а тому хочуть бачити гравця і надалі у колективі. Його орендна угода чинна до літа 2021-го. Раніше ЗМІ повідомляли, що збереження Алессандро обійдеться ПСЖ в 9 млн євро, хоча Transfermarkt оцінює його в 15.

До слова, 29-річний захисник цього сезону є одним із лідерів столичного клубу. У Лізі 1 сезону 2020/21 Флоренці провів 16 матчів, в яких навіть забив два голи та раз асистував. Ще в активі оборонця збірної Італії 7 зустрічей у Лізі чемпіонів.

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