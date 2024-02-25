Франческо Кальцона проводил свой второй матч во главе Наполи. Посреди недели СМИ писали, что Хвича потеряет место в стартовом составе. Так тренер якобы планировал наказать грузина за неподобающее поведение в матче с Барселоной. Кварацхелия таки вышел с первых минут, но провел очень плохой матч.

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Кальяри лучше действовал до перерыва. Даже забил. Точнее – это сделал Ррахмани, поразивший собственные ворота. Сегодняшнему капитану Наполи повезло, что атакующие игроки находились в офсайде. Во втором тайме Наполи перехватил инициативу и на 65 минуте вышел вперед. Распадори разобрался с несколькими соперниками и навесил на Осимхена. Нигериец забивает в каждом своем матче против Кальяри и сегодня также не промахнулся.

Наполи не пошел добивать соперника, а островитяне не очень старались изменить положение. Однако в компенсированное время Доссена выдал чудо-пас со своей половины, а центрбеки гостей провалились. Лувумбо дали принять мяч перед голкипером, и тот без проблем отправил его в сетку. Ничья. Партенопейцы не побеждают в Серии А вот уже три тура и расположились на 9-м месте турнирной таблицы. Кальяри остается предпоследним.