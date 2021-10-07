Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может стать одноклубником Неймара и Месси в летнее трансферное окно.

ПСЖ попытается подписать Салаха летом 2022 года, поделился Фабрицио Романо в разговоре с Рио Фердинандом на YouTube.

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Отмечается, что парижане рассматривают Мохаммеда в статусе потенциальной замены Мбаппе, который настроен на переход в Реал. Помешать может Ливерпуль, который не хочет прощаться со своей звездой, и работает над продлением контракта с египтянином.

К слову, Салах в текущем сезоне сыграл в 9 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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