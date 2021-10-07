Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може стати одноклубником Неймара та Мессі у літнє трансферне вікно.

ПСЖ спробує підписати Салаха влітку 2022 року, поділився Фабріціо Романо у розмові з Ріо Фердінандом на YouTube.

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Зазначається, що парижани розглядають Мохамеда у статусі потенційної заміни Мбаппе, який налаштований на перехід до Реала. Завадити може Ліверпуль, який не хоче прощатись зі своєю зіркою, та працює над продовженням контракту з єгиптянином.

До слова, Салах у поточному сезоні зіграв у 9 матчах за мерсисайдців у всіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

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