ПСЖ нашел замену Тьягу Силве в Испании

Пари Сен-Жермен определился с приоритетным кандидатом на замену многолетнему лидеру обороны французского гранда Тьягу Силве.

Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити стал трансферной целью ПСЖ, утверждает Sport.es.

Тьягу Силва ведет переговоры с ПСЖ о новом контракте, – СМИ

Менеджмент парижан считает чемпиона мира идеальной заменой Тьягу Силве. Контракт бразильского ветерана с ПСЖ завершает действие 30 июня. Правда, он может быть продлен еще на год. В свою очередь давним поклонником таланта Умтити является спортивный директор парижан Леонардо. Контракт французского центрбека с Барсой действует до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Самюэль Умтити провел 16 матчей во всех турнирах.

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