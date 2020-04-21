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Тьягу Силва ведет переговоры с ПСЖ о новом контракте, – СМИ

21 апреля 23:04 16 Читати українською
Тьягу Силва ведет переговоры с ПСЖ о новом контракте, – СМИ
Тьягу Силва / AFP

Капитан Пари Сен-Жермен Тьягу Силва вскоре может подписать новое соглашение с французским грандом.

Бразильский ветеран находится в процессе переговоров с парижанами, утверждает Esporte Interativo.

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Текущий контракт Силвы с ПСЖ завершает действие 30 июня. Руководство "красно-синих", однако, желает продлить соглашение еще на год. Сам центрбек, которому в сентябре исполнится 36, хочет остаться в Европе, чтобы повысить собственные шансы поехать на ЧМ-2022 в составе пентакампеонов.

В нынешнем сезоне Тьягу Силва провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Цвета ПСЖ он защищает с 2012 года.

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Франция Тиагу Силва Тиагу Силва ПСЖ ПСЖ
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