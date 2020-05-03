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ПСЖ знайшов заміну Тьягу Сілві в Іспанії

3 травня 21:52 700 Читать на русском
ПСЖ знайшов заміну Тьягу Сілві в Іспанії
Тьягу Сілва / AFP

Парі Сен-Жермен визначився із пріоритетним кандидатом на заміну багаторічному лідеру оборони французького гранда Тьягу Сілві.

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті став трансферною ціллю ПСЖ, стверджує Sport.es.

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Менеджмент парижан вважає чемпіона світу ідеальною заміною Тьягу Сілві. Контракт бразильського ветерана з ПСЖ завершує дію 30 червня. Щоправда, він може бути продовжений ще на рік. Натомість давнім прихильником таланту Умтіті є спортивний директор парижан Леонардо. Контракт французького центрбека з Барсою чинний до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні Самюель Умтіті провів 16 матчів у всіх турнірах.

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