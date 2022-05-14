ПСЖ нашел сенсационную замену Почеттино
13:52 - Читати українською
Спортивный директор ПСЖ Леонардо продолжает поиск замены для Маурисио Почеттино.
Среди кандидатов на должность главного тренера ПСЖ появилась новая фамилия – Сержиу Консейсау, информирует Foot Mercato.
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Леонардо уже провел встречу с португальским специалистом. Контракт Консейсау с Порту рассчитан до лета 2024 года, а чтобы пригласить его раньше, необходимо заплатить 10 млн евро отступных.
К слову, Порту под руководством Консейсау досрочно оформил чемпионство Португалии, а также вышел в финал местного кубка.
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