Среди кандидатов на должность главного тренера ПСЖ появилась новая фамилия – Сержиу Консейсау, информирует Foot Mercato.

ПСЖ определился с основным вратарем на следующий сезон – конкурента планируют продать

Леонардо уже провел встречу с португальским специалистом. Контракт Консейсау с Порту рассчитан до лета 2024 года, а чтобы пригласить его раньше, необходимо заплатить 10 млн евро отступных.

К слову, Порту под руководством Консейсау досрочно оформил чемпионство Португалии, а также вышел в финал местного кубка.

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