Серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ з'явилось нове прізвище – Сержіу Консейсау, інформує Foot Mercato.

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Леонардо вже провів зустріч з португальським фахівцем. Контракт Консейсау з Порту розрахований до літа 2024 року, а щоб запросити його раніше, необхідно заплатити 10 млн євро відступних.

До слова, Порту під керівництвом Консейсау достроково оформив чемпіонство Португалії, а також вийшов до фіналу місцевого кубка.

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