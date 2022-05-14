ПСЖ знайшов сенсаційну заміну Почеттіно
13:49 - Читать на русском
Спортивний директор ПСЖ Леонардо продовжує пошуки заміни для Маурісіо Почеттіно.
Серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ з'явилось нове прізвище – Сержіу Консейсау, інформує Foot Mercato.
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Леонардо вже провів зустріч з португальським фахівцем. Контракт Консейсау з Порту розрахований до літа 2024 року, а щоб запросити його раніше, необхідно заплатити 10 млн євро відступних.
До слова, Порту під керівництвом Консейсау достроково оформив чемпіонство Португалії, а також вийшов до фіналу місцевого кубка.
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