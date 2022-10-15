Нападающий Атлетико Жоау Фелиш заинтересовал парижский гранд, который не уверен в будущем Лионеля Месси.

Фелиш в очередной раз намерен покинуть Атлетико, из-за чего появились слухи о будущем клубе португальца. Один из претендентов – ПСЖ, сообщает AS со ссылкой на журналиста Бруно Андраде.

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Дело в том, что парижане не знают о планах Месси – контракт аргентинца истекает летом 2023 года. Именно поэтому ПСЖ проявляет интерес к португальскому нападающему Атлетико, который не оправдал заплаченные за него 130 млн евро. Правда, Атлетико не намерен отпускать Фелиша ни этой зимой, ни следующим летом.

К слову, Жоау провел 11 матчей за Атлетико в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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