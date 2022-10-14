Фелиш недоволен своей ролью в Атлетико в последние недели, из-за чего уже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, сообщает Marca.

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Последней каплей стал поединок против Брюгге (за который выступают Роман Яремчук и Эдуард Соболь – прим.) в Лиге чемпионов. Португальца разозлило, что он не получил ни минуты в матче и не пошел поблагодарить болельщиков.

К слову, Фелиш провел 11 матчей за Атлетико в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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