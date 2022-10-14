Фелиш хочет уйти из Атлетико – игнор в матче Лиги чемпионов против украинцев стал последней каплей
16:49 - Читати українською
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш задумался над сменой клубной прописки.
Фелиш недоволен своей ролью в Атлетико в последние недели, из-за чего уже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, сообщает Marca.
Гризманн официально покинул Барселону – Атлетико выкупил чемпиона мира
Последней каплей стал поединок против Брюгге (за который выступают Роман Яремчук и Эдуард Соболь – прим.) в Лиге чемпионов. Португальца разозлило, что он не получил ни минуты в матче и не пошел поблагодарить болельщиков.
К слову, Фелиш провел 11 матчей за Атлетико в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.
Наполи вышел в плей-офф ЛЧ после повторной победы над Аяксом, Брюгге сдержал Атлетико – Яремчук и Соболь в 1/8 финала
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter