Феліш вчергове має намір покинути Атлетіко, через що з'явились чутки щодо майбутнього клубу португальця. Один із претендентів – ПСЖ, повідомляє AS з посиланням на журналіста Бруну Андраде.

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Річ у тому, що парижани не знають планів Мессі – контракт аргентинця завершується влітку 2023 року. Саме через це ПСЖ проявляє інтерес до португальського нападника Атлетіко, який не виправдав заплачені за нього 130 млн євро. Щоправда, Атлетіко не має наміру відпускати Феліша ані цією зимою, ані наступного літа.

До слова, Жоау провів 11 матчів за Атлетіко у поточному сезоні, в яких відзначився 3 асистами.

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