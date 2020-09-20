ПСЖ начал переговоры с Тоттенхэмом о трансфере Алли
15:19 - Читати українською
Хавбек "шпор" Деле Алли близок к переезду в чемпионат Франции.
ПСЖ намерен усилить атакующее звено звездой Тоттенхэма Деле Алли, сообщает The Telegraph.
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Диалог между сторонами уже начался. Трансфер выглядит вполне реальным, ведь тренерский штаб лондонцев не имеет грандиозных планов на 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне. Моуринью не включил Деле в заявку на последние два поединка "шпор".
В прошлом розыгрыше АПЛ Алли провел 25 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.
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