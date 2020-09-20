ПСЖ намерен усилить атакующее звено звездой Тоттенхэма Деле Алли, сообщает The Telegraph.

Моуринью пожаловался на чрезмерное количество игроков в Тоттенхэме

Диалог между сторонами уже начался. Трансфер выглядит вполне реальным, ведь тренерский штаб лондонцев не имеет грандиозных планов на 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне. Моуринью не включил Деле в заявку на последние два поединка "шпор".

В прошлом розыгрыше АПЛ Алли провел 25 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам