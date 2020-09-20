ПСЖ має намір підсилити атакувальну ланку зіркою Тоттенхема Деле Аллі, повідомляє The Telegraph.

Моурінью поскаржився на надмірну кількість гравців у Тоттенхемі

Діалог між сторонами вже розпочався. Трансфер виглядає цілком реальним, адже тренерський штаб лондонців не має грандіозних планів на 24-річного англійця у нинішньому сезоні. Моурінью не включив Деле у заявку на останні два поєдинки "шпор".

У минулому розіграші АПЛ Аллі провів 25 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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