ПСЖ розпочав перемовини з Тоттенхемом щодо трансферу Аллі
15:15 - Читать на русском
Хавбек "шпор" Деле Аллі близький до переїзду у чемпіонат Франції.
ПСЖ має намір підсилити атакувальну ланку зіркою Тоттенхема Деле Аллі, повідомляє The Telegraph.
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Діалог між сторонами вже розпочався. Трансфер виглядає цілком реальним, адже тренерський штаб лондонців не має грандіозних планів на 24-річного англійця у нинішньому сезоні. Моурінью не включив Деле у заявку на останні два поєдинки "шпор".
У минулому розіграші АПЛ Аллі провів 25 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.
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