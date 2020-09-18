"Почему не играл Деле Алле? Можете спросить меня об остальных семи игроках, которых мы оставили вне заявки на матч квалификации Лиги Европы. Если честно, мне не нравится число игроков в моей команде.

Моуринью оправдал слабую игру Тоттенхэма, которая едва не привела к вылету из еврокубков

Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков", – цитирует Моуринью издание The Guardian.

Напомним, Тоттенхэм в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чуть не стал автором сенсации – "шпоры" всего за 10 минут до окончания поединка с Локомотивом смогли сравнять счет, а затем вырвали победу и со скрипом прошли в следующий этап, где их соперником будет македонский клуб Шкендия.

Лига Европы: Златан забил за Милан, украинцы феерят и вылетают, Тоттенхэм в шаге от позора – все результаты дня